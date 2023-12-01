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Zeynep Deniz'den "Son Göç"

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Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından ve aynı zamanda başarılı bir müzisyen olan Zeynep Deniz, yeni single çalışması "Son Göç" ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sözleri ve müziği sanatçının kendi imzasını taşıyan bu özel eser, ZDA Studio etiketiyle 8 Aralık 2023 tarihinde tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

Zeynep Deniz, mimarlık eğitimini tamamlayarak inşaat projeleri, kara ve deniz araçları iç mekan tasarımları gibi geniş bir alanda kendini göstermiş bir profesyonel olarak tanınıyor. 1 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Deniz, sanat dünyasına olan tutkusuyla da dikkat çekiyor. Modern sanat eserlerinden geleneksel Türk sanatlarına kadar geniş bir perspektife sahip olan Zeynep Deniz, aynı zamanda zengin bir sanat koleksiyoneri olarak biliniyor.

Deniz'in müzik kariyerindeki önemli isimlerden biri olan genç girişimci Ekrem Altun, sanat danışmanlığı görevini üstlenerek sanatçıya destek oluyor. İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Ekrem Altun, Zeynep Deniz'in müzik yolculuğunda önemli bir rol üstlenerek sanat vizyonunu zenginleştiriyor.

Zeynep Deniz'in "Son Göç" adlı single'ı, sanat ve müziğin birleşimini en iyi şekilde yansıtan bir eser olarak öne çıkıyor. 8 Aralık'ta başlayacak olan dijital yayın süreci, müzikseverlere sanat dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Bu özel çalışma, Deniz'in müzikteki derin izlerini ve sanat tutkusunu iş dünyasındaki başarılarıyla birleştirerek dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. "Son Göç," Zeynep Deniz'in sanat dolu dünyasına olan bir davettir ve dinleyicilere unutulmaz bir melodiyle buluşma fırsatı sunmaktadır.

Zeynep Deniz'in "Son Göç" single'ı, müzikseverleri büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Haberimizi takip eden okuyucularımız, 8 Aralık'ta dijital platformlarda yayınlanacak olan bu özel eseri dinleyerek sanatçının kariyerinde yeni bir sayfaya tanıklık edebilecekler.

Kaynak: Haberler.com / Sivil Toplum

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