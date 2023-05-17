Magazin gündeminin merak edilen isimlerinden olan Zeynep Beşerler, yaptığı açıklamaların ardından dikkat çekti. Zeynep Beşerler kimdir? Zeynep Beşerler'e neden soruşturma açıldı, ne dedi? sorularının yanıtını sizler için derledik. Peki, Zeynep Beşerli kaç yaşında, nereli? Zeynep Beşerler evli mi, çocuğu var mı?

Zeynep Beşerler kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Kişiler arasında seçmeni eleştiren oyuncu Zeynep Beşerler de bulunuyor. Zeynep Beşerler'e neden soruşturma açıldı, ne dedi?

ZEYNEP BEŞERLER KİMDİR?

1979 doğumlu olan Zeynep Beşerler, 2022 yılı itibarıyla 43 yaşında sinema ve dizi oyuncusudur. 2013 yılında Emir İçgören ile evlendi. Çiftin, 2016 yılında 'Kerem' adında bir oğlu bulunuyor. Zeynep Beşerler 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve aslan burcudur.

Bir kız kardeşi vardır. İstanbul ÜniversitesiFransız Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıftayken okulu bıraktı. Bir arkadaşının gece kulübünde tanıştığı yönetmen Sinan Çetinsayesinde reklam filmlerinde oynamaya başladı.

Tarkan'ın Dudu klibinde oynadı. O sıra Uğur Yücel'le tanıştı ve Alacakaranlık Kuşağı'nda oynamaya başladı.

ZEYNEP BEŞERLER'E NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılan isimler arasında "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla, yazık" şeklinde konuşan oyuncu Zeynep Beşerler de yer alıyor.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin seçim ve seçim sonuçları ile ilgili ve ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

ZEYNEP BEŞERLER: BU ÜLKE İÇİN BU KADAR GERİZEKALI FAZLA

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan kişiler arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğu belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında yer alan Beşerler, sandıktan çıkan sonuçtan memnun olmayınca Twitter hesabından paylaşım yaparak "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla. Yazık..." dedi.