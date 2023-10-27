10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturan oyuncu Zeynep Beşerler çiftinin özel hayatı sevenleri tarafından araştırılıyor. Merak edilenler arasında ise Zeynep Beşerler boşanıyor mu, neden? Zeynep Beşerler ve Emir İçgören boşandı mı? soruları yer aldı.

Zeynep Beşerler boşanıyor mu, neden? Zeynep Beşerler ve Emir İçgören boşandı mı?

Karanlık Komedi isimli oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Zeynep Beşerler, 10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturdu. Arama motorlarında ise Zeynep Beşerler boşanıyor mu, neden? Zeynep Beşerler ve Emir İçgören boşandı mı? soruları araştırıldı.

ZEYNEP BEŞERLER BOŞANIYOR MU, NEDEN?

Karanlık Komedi isimli oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Zeynep Beşerler, 10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturdu. 7 yaşında bir oğlu bulunan oyuncunun ihanete uğradığı için boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Magazin Online hesabında yer alan habere göre, 10 yıllık evliliğini gözlerden uzak yaşayan Beşerler'in ihanetle sarsıldığı ileri sürüldü. Kendisini aldatan eşiyle evlerini ayıran Beşerler, boşanma işlemleri için henüz resmi bir işlem başlatmadı. Çocuğu ve Beşerler ile yaşadığı evden ayrılan İçgören ise Etiler'de bir ev tuttu.

ZEYNEP BEŞERLER KİMDİR?

1979 doğumlu olan Zeynep Beşerler, 2022 yılı itibarıyla 43 yaşında sinema ve dizi oyuncusudur. 2013 yılında Emir İçgören ile evlendi. Çiftin, 2016 yılında 'Kerem' adında bir oğlu bulunuyor. Zeynep Beşerler 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve aslan burcudur.

Bir kız kardeşi vardır. İstanbul ÜniversitesiFransız Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıftayken okulu bıraktı. Bir arkadaşının gece kulübünde tanıştığı yönetmen Sinan Çetinsayesinde reklam filmlerinde oynamaya başladı.

Tarkan'ın Dudu klibinde oynadı. O sıra Uğur Yücel'le tanıştı ve Alacakaranlık Kuşağı'nda oynamaya başladı.