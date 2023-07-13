Roman havası konseptli doğum günü partisiyle günlerdir adından söz ettiren Zeynep Bastık'ın özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda ikili ilişkileriyle gündemde yer alan başarılı sanatçı hakkında merak edilenler ise Zeynep Bastık sevgilisi kim? Zeynep Bastık yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız kimdir? soruları ile araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Zeynep Bastık sevgilisi kim? Zeynep Bastık yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız kimdir? soruları gündemde yerini aldı. Şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, önceki gün Roman havası konseptli bir doğum günü partisi düzenledi. Kobra Murat'ın sahneye çıktığı partide çılgınlar gibi eğlenen Bastık'ın sevgilisi kim? Zeynep Bastık yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız kimdir?

ZEYNEP BASTIK SEVGİLİSİ KİM?

Roman havası konseptli doğum günü partisiyle günlerdir adından söz ettiren Zeynep Bastık'ın işletmeci Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bastık, doğum gününde Ayyıldız'ın kucağına atlayarak poz verdi. Bastık ile samimi pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Ayyıldız, ilişkisini ilan etti. Doğum gününde verdiği pozlar ve danslarıyla çok konuşulan Zeynep Bastık, Instagram hesabından İstanbul'da ve Yalıkavak'ta şubesi olan bir Uzak Doğru restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile pozunu paylaştı. İkiliyle ilgili aşk dedikoduları çıkarken Ayyıldız'dan beklenen hamle geldi. Dün akşam Bastık ile birlikte yemek yiyen Ayyıldız, Instagram hesabından Bastık'ın doğum gününde verdikleri kucak pozunu yayınlayarak "Ve bununla" notunu düştü. İkilinin ilişkisi de bu paylaşımla belgelenmiş oldu.

ZEYNEP BASTIK EVLİ Mİ?

Zeynep Bastık, 2021 menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturmuş ancak evliliklerinin 1. senesi dolmadan boşanma kararı alarak yollarını ayırmışlardı.

Ali Can Ayyıldız

Ali Can Ayyıldız