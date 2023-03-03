Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın geçen yıl eylül ayında YouTube kanalına yüklediği bir video başına iş açtı. Zeynep Bastık'ın ne kadar ceza aldığı ortaya çıktı. Peki, Zeynep Bastık neden ceza aldı? Zeynep Bastık ne kadar ceza aldı? Zeynep Bastık Kimdir, kaç yaşında? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Zeynep Bastık'ın geçen yıl eylül ayında YouTube kanalına yüklediği bir video başına iş açtı. O video yüzünden Batık'a binlerce lira para cezası kesildi. Başarılı sanatçının ne kadar para cezası aldığı ortaya çıktı. Vatandaşlar ise Zeynep Bastık'ın ne kadar ceza aldığını ve Zeynep Bastık'ın neden ceza aldığını merak ediyorlar. Peki, Zeynep Bastık neden ceza aldı? Zeynep Bastık ne ceza aldı? Zeynep Bastık Kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ZEYNEP BASTIK NEDEN CEZA ALDI?

Zeynep Bastık'ın YouTube kanalında 16 Eylül 2022'de yayınladığı video başına iş açtı. Alkollü içecek reklamı içeren klip nedeniyle başarıl şarkıcıyaceza kesildi. Söz konusu kılp yayından kaldırıldığı öğrenildi.

ZEYNEP BASTIK NE KADAR CEZA ALDI?

Zeynep Bastık'ın YouTube kanalında 16 Eylül 2022'de yayınladığı video nedeniyle şarkıcıya 155 bin 712 TL para cezasıkesildiği açıkladı.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. 2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.