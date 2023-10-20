"Zeynep Bastık milli yas açıklaması nedir?" Sosyal medyada gündem olan konulardan biri oldu. Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesine ünlü şarkıcı Zeynep Bastık tepki gösterdi. Peki ama Zeynep Bastık kimdir, milli yas hakkında ne dedi? İşte detaylar…

Sektörde binlerce insanın evine ekmek götürmek zorunda olduğunu ifade eden Bastık karara tepki gösterdi. Peki, Zeynep Bastık kimdir, milli yas hakkında ne dedi? Zeynep Bastık milli yas açıklaması nedir? İşte detaylar…

ZEYNEP BASTIK KİMDİR, MİLLİ YAS HAKKINDA NE DEDİ?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı.2019'da Adidas'ın, 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu. 2021'de ise Exxen'de yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sundu.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesine tepki gösterdi. Sektörde binlerce insanın evine ekmek götürmek zorunda olduğunu ifade eden Bastık, "Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımı, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. Bir karar alınacaksa buna saygı duyuyoruz. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması mesleğini icra edememesi demek, bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

ZEYNEP BASTIK MİLLİ YAS AÇIKLAMASI NEDİR?

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Yas ilanının ardından birçok kültür sanat etkinliği iptal edildi. Yaşananlardan dolayı son derece üzgün olduğunu belirten Zeynep Bastık, ilk yapılanın sanat aktivitelerinin iptal edilmesi olmasına tepki gösterdi.

"İLK YAPILACAK ŞEY KONSERLERİN İPTALİ Mİ OLMALI?"

Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz, korkunç görüntülerin etkisindeyiz. Ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk ve tek şey, konserlerin, tiyatro oyunlarının tüm sanat aktivitelerinin, yani insanların aylarca maddi manevi emekler verdiği işlerinin iptal edilmesi mi olmalı?

"BİNLERCE İNSANIN EVİNE EKMEK GÖTÜRDÜĞÜ BİR SEKTÖRÜZ"

Kocaman bir sektörüz. Binlerce insanın evine ekmek götürdüğü, ciddiyetle yürütülen, nice zorluklara rağmen varlık göstermeye çalışan sanatçılar ve emekçilerle dolu büyük bir sektörüz. Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımı, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. Bir karar alınacaksa buna saygı duyuyoruz.

"ANLAYAMIYORUM"

Zaten gayriresmi şekilde günlerdir yastayız. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması mesleğini icra edememesi demek, bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum."