Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?

Şarkıları ve konserleriyle sık sık gündem olan Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde konser verecek. Bastık, konserde dünyaca ünlü isimlerle de bir araya gelecek. Peki, Zeynep bastık dünya kupası konseri ne zaman, saat kaçta? Zeynep Bastık kimdir? Detaylar haberimizde...

ZEYNEP BASTIK DÜNYA KUPASI KONSERİ NE ZAMAN?

Zeynep Bastık Katar'da 24 Kasım'da konser verecek. Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Zeynep Bastık konser verecek. Bastık ile birlikte konser verecek olan diğer şarkıcılar da açıklandı. Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler de konser verecek.

ZEYNEP BASTIK KONSERİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zeynep Bastık Katar konseri sosyal medya hesaplarından ve Televizyon kanallardan da canlı izlenebilecek. Bastık sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993, Çanakkale doğumlu Türk şarkıcı-şarkı sözü yazarı ve oyuncudur.

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu.[1][2] Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir.[3] 2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı.

Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı.

Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.