Türkiye'de son zamanların en sevilen şarkıcılarından olan Zeynep Bastık 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle Katar'da dev bir konser verecek. Yapılacak olan konserin haberinin arından birçok kişi Zeynep Bastık Katar konseri saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunu merak ediyor. Peki, Zeynep Bastık Katar konseri saat kaçta, hangi kanalda? Zeynep Bastık Katar konseri ne zaman?

Coverları ve konserleri ile birlikte adından söz ettiren ünlü sanatçı Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Bu nedenle sevenleri tarafından Zeynep Bastık Katar konseri saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu konuya ilişkin en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Zeynep Bastık Katar konseri saat kaçta, hangi kanalda? Zeynep Bastık Katar konseri ne zaman?

ZEYNEP BASTIK KATAR KONSERİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zeynep Bastık Katar'da 24 Kasım'da konser verecek. Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Zeynep Bastık konser verecek. Bastık ile birlikte konser verecek olan diğer şarkıcılar da açıklandı. Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler de konser verecek. Konserin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

"HEYECANLI VE GURURLUYUM"

Zeynep Bastık Katar konseri sosyal medya hesaplarından ve kanallardan da canlı izlenebilecek. Bastık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.