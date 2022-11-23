Zeynep Bastık Katar Dünya Kupası konseri ne zaman? Zeynep Bastık konseri hangi kanalda yayınlanacak?

Şarkıları ve konserleriyle adından söz ettiren ünlü sanatçı Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Bastık, BTS, Nicki Minaj ve Shakira gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak.Peki,Zeynep bastık dünya kupası konseri ne zaman? Dünya kupası programda hangi sanatçılar yer alacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Türkiye'den sadece o gidiyor! Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle sahne alacak

Türkiye'de son zamanların en sevilen şarkıcılarından olan Zeynep Bastık 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle Katar'da dev bir konser verecek. Katar'da vereceği konsere dünyaca ünlü isimler de katılacak. Perki, Zeynep bastık dünya kupası konseri ne zaman? Dünya kupası programda hangi sanatçılar yer alacak? Detaylar haberimizde...

Zeynep Bastık Katar Dünya Kupası konseri nerede, vakit? İZLE | Zeynep Bastık konseri hangi kanalda yayınlanacak? Son vakitlerin en tanınan müzikçilerinden olan Zeynep Bastık Katar 2022 Dünya Kupası'nda konser verecek. Zeynep Bastık konseri ekranlardan da canlı yayınlanacak. Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibni yıldızlarla birlikte konser verecek olan Zeynep Bastık "Heyecanlı ve gururluyum" açıklamasında bulundu.

ZEYNEP BASTIK KATRA DÜNYA KUPASI KONSERİ NE ZAMAN?

Zeynep Bastık Katar'da 24 Kasım'da konser verecek. Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Zeynep Bastık konser verecek. Bastık ile birlikte konser verecek olan diğer şarkıcılar da açıklandı. Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler de konser verecek.

ZEYNEP BASTIK KONSERİ İZLE

Zeynep Bastık Katar konseri sosyalmedya hesaplarından ve kanallardan da canlı izlenebilecek. Bastık sosyalmedya hesabından yaptığı açıklamada "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı