Dünya kupası karşılaşmalarında konser vereceği haberinin duyulmasının ardından birçok kişi tarafından Zeynep Bastık Dünya Kupası konserinden ne kadar kazandı? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Zeynep Bastık Dünya Kupası konserinden ne kadar kazandı? Zeynep Bastık Dünya Kupası konserinden kaç para aldı?

Şarkıları ve konserleriyle adından söz ettiren ünlü sanatçı Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Sahne alacağı haberinin duyurulması ile birlikte Zeynep Bastık Dünya Kupası konserinden ne kadar kazandı? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Zeynep Bastık Dünya Kupası konserinden ne kadar kazandı? Zeynep Bastık Dünya Kupası konserinden kaç para aldı?

ZEYNEP BASTIK DÜNYA KUPASI KONSERİNDEN NE KADAR KAZANDI?

Resmi olmayan kaynaklara göre Zeynep Bastık'ın Katar'daki Dünya Kupası'ndaki konserinden 250 bin dolar kazanacağı iddia edildi. Fakat bu konu üzerine henüz kesin bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında sıcak bir gelişme yaşandığında ve rakam netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.