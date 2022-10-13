Zeynep Bastık Diyarbakır Konseri! (VİDEO) Zeynep Bastık Diyarbakır konserine kaç kişi katıldı?

Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakalayan Zeynep Bastık, çıkardığı şarkılarla müzik dünyasında fırtına gibi esiyor. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile bu yıl ilki yapılan 'Sur Kültür Yolu Festivali' kapsamında Diyarbakır Doğ Kapı Meydanı'nda güzel şarkıcı, konser verdi. Peki, Zeynep Bastık Diyarbakır konserine kaç kişi katıldı? İşte, Zeynep Bastık Diyarbakır konser görüntüleri

Zeynep Bastık Diyarbakır konseri! Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakalayan Zeynep Bastık, çıkardığı şarkılarla müzik dünyasında fırtına gibi esiyor. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile bu yıl ilki yapılan 'Sur Kültür Yolu Festivali' kapsamında Diyarbakır Doğ Kapı Meydanı'nda güzel şarkıcı, konser verdi. Peki, Zeynep Bastık Diyarbakır konserine kaç kişi katıldı? İşte, Zeynep Bastık Diyarbakır konser görüntüleri haberimizde...

ZEYNEP BASTIK DİYARBAKIR KONSERİ

Son dönemde pop müziğin parlayan yıldızlarından olan Zeynep Bastık, Diyarbakır'da konser verdi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 70 bin kişinin konserine geldiğini söyledi.

DİYARBAKIR'DA 70 BİN KİŞİYİ COŞTURDU

Zeynep Bastık, birbirinden hit şarkıları ile kendisini izlemeye gelen on binlerce Diyarbakırlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 70 bin kişi Zeynep Bastık'ın şarkılarına eşlik ederken Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında verilen konserler içinde katılımın en çok olduğu konser olmasıyla rekora imza attı.

"UNUTAMAYACAĞIM KONSERLER ARASINA GİRDİ"

Diyarbakırlıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Zeynep Bastık, "Şarkılarımı hep bir ağızdan seslendirmek harikaydı inanılmaz mutlu olduğum konserler arasına girdi" dedi.