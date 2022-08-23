Zeynep bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri ile birlikte 2021 yılında evlenmişti. Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız ve Zeynep Bastık'ın takipçileri tarafından oldukça merak edilen Zeynep Bastık'ın boşanma iddiası ne kadar doğru? Peki Zeynep Bastık boşandı mı? Zeynep Bastık eşi kimdir? Zeynep Bastık kimdir? İşte detaylar.

ZEYNEP BASTIK BOŞANDI MI?

Zeynep Bastık ve eşi geçtiğimiz seni üç yıldır birlikte olduğu menajeri ile birlikte evlenmişlerdi. Çeşme'de gerçekleşen nikahlarına birçok ünlü isim katılmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar ile evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladılar. Zeynep Bastığın eşi Tolga Akış tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum..."

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış 1984'te Bursa'da dünyaya geldi. 37 yalındaki Akış üniversite için geldiği İstanbul'da erken yaşta çalışmaya başladı. TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali'nde çalışarak devam etti. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Sosyal medya üzerinde yaptığı cover şarkılar ile birçok kişinin beğenisini kazanmıştır.