Zeynep Bastık - Ara şarkı sözleri! 'Ara' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Zeynep Bastık - Ara şarkı sözleri! 'Ara' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Zeynep Bastık - Ara şarkı sözleri! 'Ara' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Ara, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 40 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Zeynep Bastık - Ara şarkı sözleri nelerdir? Ara sözleri nedir? İşte detaylar...

 - Güncelleme:

Zeynep Bastık - Ara şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ara şarkısının orijinal sözleri Paro'dur. Paro'nun sözleri NEJ'e aitken, Ara şarkısının Türkçe sözleri ise Emrah Karakuyu'ya aittir.

ZEYNEP BASTIK - ARA ŞARKI SÖZLERİ

Yavaş yavaş yakar

Bırakmıyor ki aşk

Sensiz kendimden geçtim, dalıp uzaklara

***

Aşk gidip dönmemek mi

Böyle özlemek mi

Yok mu mutlu bir son

Vurulup ölmemek mi

Var mı başka bir yol

***

Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe

Uçurumdayım gelip tut elimden

Ya da düş benimle

***

Ara ara ara doldu kalbim yara,

Başa sara sara

Ara ara ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan

***

Azalır mı acılar sarılıp anılara

Yorar ayrılığın yükü geçip üzerimden

Başa sarıyor, niye ?

Yetmiyor yine geceler, sanki unutmuş doğmayı bize güneş

***

Anla şu çilemden, geçtim bu bedenden yine seni beklerken

Çekip gidemez kalp, böyle tükenirken, kırılıp dökülürken

***

Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe

Uçurumdayım gelip tut elimden

Ya da düş benimle

***

Ara ara ara doldu kalbim yara,

Başa sara sara

Ara ara ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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