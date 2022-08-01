Zeynep Bastık - Ara şarkı sözleri! 'Ara' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Ara, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 40 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Zeynep Bastık - Ara şarkı sözleri nelerdir? Ara sözleri nedir? İşte detaylar...
Zeynep Bastık - Ara şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ara şarkısının orijinal sözleri Paro'dur. Paro'nun sözleri NEJ'e aitken, Ara şarkısının Türkçe sözleri ise Emrah Karakuyu'ya aittir.
ZEYNEP BASTIK - ARA ŞARKI SÖZLERİ
Yavaş yavaş yakar
Bırakmıyor ki aşk
Sensiz kendimden geçtim, dalıp uzaklara
***
Aşk gidip dönmemek mi
Böyle özlemek mi
Yok mu mutlu bir son
Vurulup ölmemek mi
Var mı başka bir yol
***
Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe
Uçurumdayım gelip tut elimden
Ya da düş benimle
***
Ara ara ara doldu kalbim yara,
Başa sara sara
Ara ara ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan
***
Azalır mı acılar sarılıp anılara
Yorar ayrılığın yükü geçip üzerimden
Başa sarıyor, niye ?
Yetmiyor yine geceler, sanki unutmuş doğmayı bize güneş
***
Anla şu çilemden, geçtim bu bedenden yine seni beklerken
Çekip gidemez kalp, böyle tükenirken, kırılıp dökülürken
***
Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe
Uçurumdayım gelip tut elimden
Ya da düş benimle
***
Ara ara ara doldu kalbim yara,
Başa sara sara
Ara ara ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan