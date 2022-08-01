Zeynep Bastık - Ara şarkı sözleri! 'Ara' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Zeynep Bastık - Ara şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ara şarkısının orijinal sözleri Paro'dur. Paro'nun sözleri NEJ'e aitken, Ara şarkısının Türkçe sözleri ise Emrah Karakuyu'ya aittir.

ZEYNEP BASTIK - ARA ŞARKI SÖZLERİ

Yavaş yavaş yakar

Bırakmıyor ki aşk

Sensiz kendimden geçtim, dalıp uzaklara

***

Aşk gidip dönmemek mi

Böyle özlemek mi

Yok mu mutlu bir son

Vurulup ölmemek mi

Var mı başka bir yol

***

Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe

Uçurumdayım gelip tut elimden

Ya da düş benimle

***

Ara ara ara doldu kalbim yara,

Başa sara sara

Ara ara ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan

***

Azalır mı acılar sarılıp anılara

Yorar ayrılığın yükü geçip üzerimden

Başa sarıyor, niye ?

Yetmiyor yine geceler, sanki unutmuş doğmayı bize güneş

***

Anla şu çilemden, geçtim bu bedenden yine seni beklerken

Çekip gidemez kalp, böyle tükenirken, kırılıp dökülürken

***

Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe

Uçurumdayım gelip tut elimden

Ya da düş benimle

***

Ara ara ara doldu kalbim yara,

Başa sara sara

Ara ara ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan