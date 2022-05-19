Zeynep Avcı kimdir? Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını söyleyen Zeynep Avcı nereli? O Ses Almanya yarışmacısı Zeynep Avcı kaç yaşında, mesleği ne? - Haberler

Zeynep Avcı kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, başarısıyla alkış topladı. Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okuyan Avcı, performansıyla tüm jürileri döndürmeyi başardı. Bunun ardından vatandaşlar, Zeynep Avcı kimdir? O Ses Almanya yarışmacısı Zeynep Avcı hangi şarkıyı söyledi, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. İşte detaylar...

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

O Ses Almanya yarışmasına katılan Zeynep Avcı söylediği Yalan isimli şarkı ile dinleyenleri duygulandırdı. Yarışmada 4 jüriden de olumlu not aldı. Zeynep Avcı, Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan Türk müzisyendir. Yıllardır Berlin'de sahne alan Zeynep Avcı, 1970'li senelerde Türkiye'den Almanya'ya göç eden Zonguldaklı bir ailenin 3 çocuğundan birisidir. Müzik eğitimine çocuk yaşlarda başlayan Zeynep Avcı, "Beatztanbul" adlı orkestrasıyla tanınıyor. Zeynep Avcı Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten almıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ZEYNEP AVCI O SES ALMANYA'DA HANGİ ŞARKIYI SESLENDİRDİ?

Almanya'da yaşayan Türk kızı Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damgasını vurdu. Güçlü sesiyle alkış toplayan Avcı, döndürdüğü 4 jürinin tüylerini diken diken etti. Tan Taşçı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yarışmada şarkısını okuyan Avcı'yı tebrik etti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, başarısıyla alkış topladı. Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okuyan Avcı, performansıyla tüm jürileri döndürmeyi başardı.

JÜRİLERDEN TAM NOT ALDI

Güçlü sesiyle yarışmaya damga vuran Zeynep Avcı, jürileri kendine hayran bıraktı. Avcı'nın performansından çok etkilenen jüri üyeleri, kollarını uzatarak tüylerinin diken diken olduğunu gösterdi.

TAN TAŞÇI'DAN TEBRİK

Başarılı şarkıcı Tan Taşçı da yarışmada şarkısını okuyan Zeynep Avcı'ya sessiz kalamadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Taşçı, "The Voice Germany (O Ses Almanya) da Yalan ile yarışan Zeynep Avcı'yı başarısından ve yorumundan dolayı kutlarım. Çok duygulandım" dedi.

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