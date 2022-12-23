Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli? Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kim? Zeynep Alkan hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Zeynep Alkan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Zeynep Alkan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli? Zeynep Alkan hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Zeynep Alkan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Zeynep Alkan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli? Zeynep Alkan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ZEYNEP ALKAN KİMDİR?
Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Hataylıdır. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızıdır.
Sanatçı bir ailede doğan Zeynep Alkan, sosyal medya fenomenine dönüştü. Hisar Eğitim Vakfı Okulunda okurken tiyatro eğitimi aldı. İki yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde reklamcılık okudu. 'Hayat Bazen Tatlıdır' adlı gençlik dizisinde Emel karakterini canlandırdı.
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