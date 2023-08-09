Ayhan Sicimoğlu eşi Zeynep Akar kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ayhan Sicimoğlu hasta olan eşi Zeynep Akar'ı terk etti iddiası üzerine gündeme geliyor. Zeynep Akar kimdir ve Ayhan Sicimoğlu eşi Zeynep Akar kim, ailesi kimdir araştırılıyor. Peki, Zeynep Akar kimdir? Ayhan Sicimoğlu eşi Zeynep Akar kim, ailesi kimdir?

Zeynep Akar kim, ailesi kimdir ve Zeynep Akar hastalığı nedir soruları sıklıkla araştırılıyor. İddiaya göre, Ayhan Sicimoğlu hasta olan eşi Zeynep Akar'ı terk etmesi üzerine Zeynep Akar kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Zeynep Akar kimdir? Ayhan Sicimoğlu eşi Zeynep Akar kim, ailesi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

AYHAN SİCİMOĞLU EŞİ ZEYNEP AKAR KİM?

Zeynep Akar, İstanbul'un ileri gelen ailelerinden, Akar Ailesi'nin kızlarıdır. Babası Yılmaz Akar annesi Raika Akar'dır.

1999'da Ayhan Sicimoğlu ile kağıt üzerinde boşandılar ancak evlilikleri devam ediyordu iddiaları yer alıyor. Zeynep Akar, 4 yıl önce beyninde tümor olduğu belirlendi.

AYHAN SİCİMOĞLU KİMDİR?

Ayhan Sinan Sicimoğlu 25 Ağustos 1950, Niğde doğumludur. Türk müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı ve iş adamıdır. Özellikle çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını, hem sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Latin müziği konusunda üniversite yıllarından beri araştırmalar yapmakta ve performanslar sergilemektedir. Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.

Kayseri kökenli bir aileye mensuptur. 1957-1959 arasında Kayseri belediye başkanlığı yapan Şahap Sicimoğlu'nun oğludur. Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye gitmiştir. Daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitmiş ve dört sene orada yaşamıştır. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşmiştir.

Ayhan Sicimoğlu, hayatını çoğunlukta müzikten ve sanattan kazanmış, yaşadığı şehirlerde funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergilemiştir. Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurmuşlar ve bir müddet Seyyal Taner ile çalmışlardır. Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur.

Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline gelecektir. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı solo olarak devam etmiştir. İlerleyen yıllarda MFÖ grubunun popüler şarkılarından olan Peki Peki Anladık parçasının, Ayhan Sicimoğluna ithaf edildiği yakın arkadaşı Mazhar Alanson tarafından açıklanmıştır.

Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yapmakta ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemektedir. Ayrıca Joy FM'de Latin Lover isimli radyo programını düzenlemekte ve Hürriyet Seyahat gazetesinde her pazar yazmaktadır. Gezi programlarında beğendiği durumlar için kullandığı "hastasıyım" sözü izleyicileri tarafından da sıklıkla kullanılmıştır. Kızı Ayşe Sicimoğlu da kendisi gibi müzikle uğraşmakta ve opera-şan sanatçılığı yapmaktadır. Sicimoğlu İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilmektedir.