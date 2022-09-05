Zeynep Ahunbay kimdir? Kız Kulesi restorasyon mimarı Zeynep Ahunbay kaç yaşında, nereli? Zeynep Ahunbay hayatı ve biyografisi!

Tarihi 2 bin yılı bulan İstanbul'un simgesi olan Üsküdar açıklarındaki Kız Kulesi'nin etrafı, restorasyon sebebiyle örtüyle kapatıldı. Kız Kulesi'nin ne olduğunu merak eden vatandaşlar ise restorasyon mimarını merak etti. Peki, Ardından Türk mimar, restorasyon uzmanı ve mimarlık tarihçisi olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'ın hayatı merak edildi. Peki, Zeynep Ahunbay kimdir? Kız Kulesi restorasyon mimarı Zeynep Ahunbay kaç yaşında, nereli? Zeynep Ahunbay hayatı ve biyografisi nedir?