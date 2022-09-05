Zeynep Ahunbay kimdir? Kız Kulesi restorasyon mimarı Zeynep Ahunbay kaç yaşında, nereli? Zeynep Ahunbay hayatı ve biyografisi!
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Tarihi 2 bin yılı bulan İstanbul'un simgesi olan Üsküdar açıklarındaki Kız Kulesi'nin etrafı, restorasyon sebebiyle örtüyle kapatıldı. Kız Kulesi'nin ne olduğunu merak eden vatandaşlar ise restorasyon mimarını merak etti. Peki, Ardından Türk mimar, restorasyon uzmanı ve mimarlık tarihçisi olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'ın hayatı merak edildi. Peki, Zeynep Ahunbay kimdir? Kız Kulesi restorasyon mimarı Zeynep Ahunbay kaç yaşında, nereli? Zeynep Ahunbay hayatı ve biyografisi nedir?
Tarihi 2 bin yılı bulan hakkındaki efsanelerle yüz yıllardır gizemini koruyan İstanbul'un simgesi olan Üsküdar açıklarındaki Kız Kulesi'nin etrafı, restorasyon nedeniyle örtüyle kapatıldı. Restorasyon mimarı olan Zeynep Ahunbay'ın hayatı merak edildi. Peki, Zeynep Ahunbay kimdir? Kız Kulesi restorasyon mimarı Zeynep Ahunbay kaç yaşında, nereli? Zeynep Ahunbay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ZEYNEP AHUNBAY KİMDİR?
Zeynep Ahunbay 1946 senesinde Ünye, Ordu'da dünyaya geldi.
Lise mezuniyetinin ardından İTÜ'de Mimarlık okumaya başlayan Ahınbay, 1970 senesinde de İTÜ Mimarlık Fakültesi'ndeki eğitimini yüksek mühendis mimar olarak tamamladı.
1971 senesinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü'nde asistanlık aldı.
1975 senesinde Prof. Doğan Kuban denetiminde yaptığı "Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmed Külliyesi ve Sonrası, 1609-1690" konulu doktora çalışmasını bitiren Ahunbay, 1977-78 öğretim yılında İngiltere'nin York Üniversitesi'ne bağlı Gelişmiş Mimarlık Etüdleri Enstitüsü'nde koruma konusunda yüksek lisans eğitimini tamamladı.
1980 senesinde "İstanbul Medreseleri - Koruma ve Yeniden Kullanım Açısından Bir Değerlendirme" konulu tezi ile doçentlik aldı.
İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Ahunbay, Ayasofya Müzesi koruma çalışmaları ve Hasankeyf'te kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.
Aynı zamanda Zeynep Ahunbay, 2017 senesinde Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi oldu.