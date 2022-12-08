Zeynel Özen kimdir? Zeynel Özen hangi görevlerde bulundu?

Mecliste bütçe görüşmeleri devam ederken yaptığı açıklamalarda günceme gelen Zeynel Özen kimdir? HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen kaç yaşında, nereli? Zeynel Özen hangi görevlerde bulundu? İşte HDP İstanbul milletvekili Zeynel Özel biyografisi...

Mecliste 2023 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken. İçişleri Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Katip Üyesi, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesi Zeynel Özen'in hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Zeynel Özen kimdir? HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen kaç yaşında, nereli? Zeynel Özen hangi görevlerde bulundu? Detaylar haberimizde...

ZEYNEL ÖZEN KİMDİR?

Eğitimci, STK Yöneticisi, Siyasetçi, XXVII. Dönem İstanbul Milletvekili. 1957, Afşin / Kahramanmaraş doğumlu. Baba adı Ahmet, anne adı Ayşe.

Akşehir Öğretmen Okulundan 1976'da mezun oldu, aynı yıl öğretmenlik görevine başladı. Çeşitli il ve ilçelerde 5 yıl öğretmenlik yaptı. Daha sonraki hayatına İsveç'te iş insanı olarak devam etti. İsveç'te Alevi Birlikleri Federasyonunun kurucu üyelerinden oldu. Yol TV'nin Kurucu İcra Kurulu Üyeliği ve Başkanlığını yaptı. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonunun Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kâtip Üyesidir.

Zeynel Özen, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden XXVII. Dönem İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Çok iyi düzeyde İsveççe, Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Özen, evli ve 4 çocuk babasıdır.