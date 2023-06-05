14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. MYK üyesi olan Zeynel Emre ise merak edildi. Peki, Zeynel Emre kimdir? Zeynel Emre kaç yaşında, nereli?

Zeynel Emre kimdir? Zeynel Emre kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyeleri istifa etmişti. CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. MYK üyesi olan Zeynel Emre kimdir? Zeynel Emre kaç yaşında, nereli?

ZEYNEL EMRE KİMDİR?

Zeynel Emre (d. 27 Nisan 1981, Manisa), Türk avukat ve siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi, İstanbul Milletvekili aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi ve komisyonun Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsüdür. TBMM 25., 26. ve 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekilidir.

Zeynel Emre 1981 yılında Manisa'da dünyaya geldi. İlkokulu Elazığ'da okuyan Emre, ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleştikten sonra ortaokul ve lise öğreniminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi "Hükümet ve Liderlik Okulu" Sertifika Programı'nı tamamlayan Zeynel Emre Türkiye, ABD ve Almanya'da pek çok önemli sempozyum ve akademik çalışmaya katıldı. Mesleki kariyerine serbest avukat olarak adım atan Zeynel Emre, 2005-2015 yılları arasında ailesine ait hukuk bürosunda yönetici/ortak olarak devam etti.

Siyasal yaşamı

Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Zeynel Emre, partide Mahalle Delegeliği, İl Delegeliği, Bakırköy İlçe Örgütü Avukatlığı gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. Halkla ilişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı da yapan Emre, 2012 -2015 yılları arasında İstanbul İl Sekreterliği görevine seçilerek Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bu göreve seçilen en genç üyelerden biri oldu. Yaklaşık 2 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu'nda yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği bünyesinde, CHP'ye proje hazırlayan "Katılım Hareketi" isimli siyasi proje grubunun kurulmasına katkı sağladı ve grubun çalışmalarında yer aldı.

Milletvekilliği kariyeri

2015 yılında yapılan ön seçim sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olan Emre, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde İstanbul Milletvekili oldu. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri ve 2018 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar aday gösterildi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili oldu. TBMM Grup Yönetim Üyeliği yapan Emre, 2016 yılında Meclis bünyesinde kurulan 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu üyeliğinde bulundu. Halen TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve komisyonun CHP grup sözcüsüdür.2020 yılında Parti Meclisi Üyeliğine seçilmiş olup Parti Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Özel yaşamı

Zeynel Emre, 2007 yılında Akademisyen Perrin Öğün Emre ile evlenmiş olup Ali Miran (d.2011) ve Can Arhan (d.2018) isminde iki oğlu ve Naz Larin (d.2020) isminde bir kızı vardır.