Erdem Holding, GENPA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Erdem Petrol Limited CO. gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Peki, Zeynel Abidin Erdem kimdir? Zeynel Abidin Erdem kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Erdem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZEYNEL ABİDİN ERDEM KİMDİR?

Erdem Holding ve Genpa Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, 15 Şubat 1944 yılında Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya gelmiştir. 13 kardeşlik bir ailenin 5 çocuğu olarak doğmuş ve Mehmet Nezih isminde bir ikiz kardeşi vardır. Annesinin adı Belkız Menci, babasının adı Mehmet Sait'tir. İlk, orta ve lise eğitimlerini Mardin'de tamamlamıştır. Lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başlamış ancak 3 ay sonra bırakmıştır.

1965 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. Burada üniversiteye hazırlanmış ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi'ni kazanmıştır.

Zeynel Abidin Erdem, hem üniversite okumuş hem de iş hayatına atılmıştır. Üniversiteden 1970 yılında mezun olmuş ve 1973 ile 1976 yılları arasında Sınai İnorganik Kimya Kürsüsü'nde asistanlık yapmıştır. Ardından doktorasına başlamış ve 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde doktorasını tamamlamıştır. 1972 ile 1974 yılları arasında İstanbul Kimya Mühendisleri Odası başkanlığı ve 1973 yılında Kimsan İş ve İşçi Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Üniversiteden mezun olduktan sonra tekstil alanında çalışmaya başlamış ve işlerini geliştirerek 1978 yılında Genel Pazarlama anlamına gelen "Gen-Pa" ismiyle bir ticari şirket kurmuştur.

Bu şirket uluslararası bir şirket olup Irak'tan başlayıp Kanada'ya kadar uzanan bir ticaret ağına sahiptir.

Ödülleri ve nişanları

29 Haziran 2000 tarihinde Sudan Cumhurbaşkanı El Bashir tarafından Devlet Onur Nişanı

13 Aralık 2002 tarihinde Dr. Zeynel Abidin Erdem, İspanya Kralı Juan Carlos tarafından "Commander of the Order of Spanish Civil Merit" Nişanı

2 Mayıs 2006 tarihinde yapmış olduğu hizmetler ve katkılar dolayısıyla TBMM Üstün Hizmet Ödülü

Sivil Toplum Kuruluşlarında Dernek Başkanlıkları ve Üyelikleri

DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi,

Marmara Bölgesi İspanya Fahri Konsolosu,

DEIK - Türk-İspanya İş Konseyi Başkanı,

DEIK Dünya Türk İşadamları Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi,

TABA Am Cham- Türk Amerikan İş Adamları Derneği Onursal Başkanı,

DEIK - Türk – Fransız İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi,

Bahçeşehir Üniversitesi – Amerikan Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Başkanı,

Turgut Özal Fikirleri Araştırma Derneği Genel Sekreteri,

MAREV – Mardinli İşadamları Derneği – Yönetmenler Kurulu Üyesi,

MARSEV – Mardin Eğitim Vakfı – Yönetim Kurulu Üyesi,

Yıldız Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi,

İstanbul Kimya Mühendisleri Odası ve Türk Kimya Vakfı üyesidir.

Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

Dr. Zeynel Abidin Erdem evli ve 2 çocuk babasıdır.