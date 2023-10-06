Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Zeynel Abidin Beyazgül izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? Şanlıurfa Belediyesi hangi partiden?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Zeynel Abidin Beyazgül hakkında araştırmalar yapılıyor. Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? Şanlıurfa Belediyesi hangi partiden?

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

1957 Şanlıurfa doğdu. İlk-orta ve lise eğitimimi Şanlıurfa'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Halen Şanlıurfa'da noter olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası.

Siyasi;

1976 Yılında MTTB Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk siyasi çalışmalara başladı. 1987 Şanlıurfa Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı, 1991 MGV Şanlıurfa Başkanı, 1986 Şanlıurfa Refah Partisi 2.Sıra Milletvekili Adayı, 1981 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Başkanı, 1984 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Başkanı, 1994 Refah Partisi Bursa Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı, 2009 AK Parti SKM Başkanı, 2004 Şanlıurfa AK Parti Merkez İlçe Başkanı 2015-2018 Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı olarak görev yaptı.

Meslek Örgü tü;

2006 yılında Gaziantep Noter Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2011 Malatya Noter Odası Başkanı, 2012 Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2018 Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısı, TNK-KEP Şirketi Yönetim Kurulu görevlerini yürüttü.

İş Hayatı:

1975 Yılında Şanlıurfa Toprak Tarım Reformu İşçi başladı, 1978 Yılında Bakkallar ve Bayiler odasına kayıtlı olarak bakkalıkve aynı yılÜcretli Öğretmenlik görevini yaptı, 1979 – 1980 yıları arasında Polatlı ve Ardahan Yedek Subay Okulu askerlik görevini tamamladı, 1983 Çelik fabrikasında işçi olarak çalıştı ve 1986 -1993 yıları arasında Şanlıurfa Belediye Hukuk İşleri ve Şanlıurfa PTT Bölge Hukuk İşleri Müdürlüğünde görev yaptı.

Şanlıurfa ve Bursa 'da Serbest Avukatolarak çalıştı. 1996 yılında İlk olarak Kayseri – İncesu'da noter görevine başladı. Daha sonra 1996 Kayseri'de noter, 2000 Şanlıurfa – Viranşehir noter, 2004 Adıyaman – Noter, 2010 Malatya-Noter ve 2013 yılından itibarenŞanlıurfa'daNoter olarak devam etmektedir