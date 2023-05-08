Zeydan Karalar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın hayatı ve biyografisi!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Zeydan Karalar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Zeydan Karalar ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zeydan Karalar geliyor. Peki, Zeydan Karalar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zeydan Karalar'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar (d. 1958, Adana), Türk mühendis, siyasetçi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı.

Hayatı

Zeydan Karalar 1958 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okumuş ve 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olmuştur.

Siyasi kariyeri

7 Temmuz 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığı'na atanmış, 23 Ocak 2011'de yapılan CHP Adana İl Kongresi'nde başkanlığa seçilmiştir.

2014 Türkiye yerel seçimleri'nde yüzde 31.7 oy oranı ve 136.457 oy ile Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimler'de yüzde 53,69 oy oranı ve 656.704 oy ile seçimi kazanmış ve 11 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.