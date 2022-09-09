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Zeybek oynayan helikopter videosu İZLE! Zeybek oynayan helikopter!

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Zeybek oynayan helikopter videosu İZLE! Zeybek oynayan helikopter!

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun kutmaları nedeniyle çeşitli gösteriler düzenlendi. Coşkuyla kutlanan 9 Eylül İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun kutlandığı günde vatandaşlar heyecanla günü kutlamlarla geçirdi. İzmir semalarında İzmir'in Kurtuluşu için helikopterler zeybek oynadı. Sosyal medyada gündem olan zeybek oynayan helikopter videosu haberimizde. Zeybek oynayan helikopter videosu İZLE! Zeybek oynayan helikopter!

İzmir'in Kurtluşu'nun 100. Yılında İzmir'de çeşitli kutlamalar yapıldı. Kutlamalara katılan vatandaşların ilgisini çekenlerden birisi de zeybek oynayan helikopterler oldu. Zeybek oynayan helikopterlerin videosu sosyal medyada da gündem oldu. Gündem olan zeybek oynayan helikopterler haberimizin devamında yer alıyor. Zeybek oynayan helikopter videosu İZLE! Zeybek oynayan helikopter!

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Helikopter 9 Eylül İzmir Gündem Yaşam Haberler

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