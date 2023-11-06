Sayısız projede rol alan 78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. İlk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyleyen oyuncu, 22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle 8 ay önce nikah masasına oturduğunu söyledi. Peki, Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan ve ilk evliliği ihanet yüzünden biten 78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayarak birlikte kaldığı sevgilisiyle 8 ay önce evlendiğini itiraf etti. Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Doğum : 1945 (78 yıl yaşında), Bergama, Türkiye

1945 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde doğan Zerrin Sümer, ilkokul ve ortaokulu Bergama'da okumuştur. Tiyatro hayatına, ortaokul yıllarında Bergama Halk Eğitim Merkezi'nde sahneye çıkarak başlamıştır.

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Sümer, konservatuarın son senesinde Devlet Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atmıştır. Daha sonra Ankara Meydan Sahnesi'ne geçerek özel tiyatrolarda çalışmaya başlamıştır.

Bugüne kadar 17 toplulukla 80'e yakın oyunda rol alan usta oyuncu, ayrıca çeşitli televizyon yapımlarında görev almıştır. 1996 yılında Yılmaz Erdoğan'ın BKM Oyuncuları'na katılmıştır.

Günay Restoranının sahibi Günay Tuncel ile evlenmiş ve ikili daha sonra bu evliliği sonlandırmıştır. Zerrin Sümer'in Büke (d.1978) adında bir oğlu vardır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

1985 - Yanlış Numara

1985 - Züğürt Ağa

1987 - Kiracı

1989 - Karılar Koğuşu

2000 - Vizontele

2003 - Vizontele Tuuba

2005 - 2 Süper Film Birden

2010 - Saklı Hayatlar

2010 - Kardelen

2013 - Meryem

2013 - Düğün Dernek

2014 - Zeytin Tepesi

1983 - Üç İstanbul

1986 - Çalıkuşu

1995 - Muhteşem Zango

1995 - Bir Demet Tiyaro

2000 - Güneş Yanıkları

2002 - En Son Babalar Duyar

2003 - Ölümsüz Aşk

2004 - Kadın İsterse

2004 - Karım ve Annem

2006 - Bir Demet Tiyatro

2006 - Fırtına

2007 - Zoraki Koca

2008 - Son Ağa

2008 - Komedi Türk

2009 - Yalancı Romantik

2009 - 2011 Sakarya Fırat

2014 - Nergis Hanım

2014-2015 - Güzel Köylü

2015 - Kara Bela

2015 - Hayat Öpücüğü

2017 - Aslan Ailem

2019 - Savaşçı

2020 - Sefirin Kızı