"Zerrin Sümer filmleri ve dizileri neler?" Merak ediliyor. Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncularından biri olan Zerrin Sümer, kariyeri boyunca pek çok projede yer aldı. Son olarak "Ömer" adlı dizide Nezahat karakterini canlandıran bu deneyimli sanatçı, şimdi de aşk hayatıyla gündeme geldi. Peki, Zerrin Sümer kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı? İşte detaylar…

Zerrin Sümer kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı? Zerrin Sümer filmleri ve dizileri neler?

Zerrin Sümer, Gökay Kalaycıoğlu'nun "360 Derece" programına katılarak paylaştığına göre, ünlü oyuncu 22 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle 8 ay önce evlendi. Peki, Zerrin Sümer kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı? Zerrin Sümer filmleri ve dizileri neler? İşte detaylar…

ZERRİN SÜMER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, ÇOCUĞU VAR MI?

Zerrin Sümer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1 Eylül 1948 tarihinde İstanbul, Türkiye'de doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne almaya başladı. Tiyatro kariyeri boyunca birçok önemli rol üstlendi ve Türk tiyatrosuna katkılarda bulundu.

Ayrıca sinema ve televizyon dünyasında da tanınmış bir oyuncudur. Birçok sinema filmi ve dizi projesinde rol aldı. Zerrin Sümer, sahne sanatlarındaki başarısı ve oyunculuk yeteneği ile tanınır ve saygı görür.

Kariyerinin yanı sıra toplumsal sorunlara duyarlılığı ile de bilinen Zerrin Sümer, bazı sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı ve sivil toplum çalışmalarına katkıda bulundu. Oyunculuğu ve toplumsal katkılarıyla Türkiye'de tanınmış bir sanatçıdır. Zerrin Sümer'in Büke (d.1978) adında bir oğlu vardır.

ZERRİN SÜMER FİLMLERİ VE DİZİLERİ NELER?