"Zerrin Sümer eşi ve çocuğu kimdir?" Merak ediliyor. Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncularından biri olan Zerrin Sümer, kariyeri boyunca pek çok projede yer aldı. Son olarak "Ömer" adlı dizide Nezahat karakterini canlandıran bu deneyimli sanatçı, şimdi de aşk hayatıyla gündeme geldi. Peki, Zerrin Sümer evlendi mi, kiminle evlendi? İşte detaylar…

Zerrin Sümer, Gökay Kalaycıoğlu'nun "360 Derece" programına katılarak paylaştığına göre, ünlü oyuncu 22 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle 8 ay önce evlendi. Peki, Zerrin Sümer evlendi mi, kiminle evlendi? Zerrin Sümer eşi ve çocuğu kimdir? İşte detaylar…

ZERRİN SÜMER EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ?

Ünlü oyuncu Zerrin Sümer, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına katılarak 22 yıldır gizli tutulan aşk hayatını ve 8 ay önce gerçekleşen düğününü açıkladı. Sümer'in verdiği röportajda, ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Yaklaşık 7-8 ay önce evlendim. Bu süre zarfında çok az insanın haberi oldu, çünkü bu tür konuları paylaşmayı tercih etmem." Ayrıca, yıllar önce İstanbul'da yaşadığı bir zorlu sağlık sorunu deneyimini paylaşarak, bu deneyimin hayatını nasıl etkilediğini anlattı. Sümer, bu zorlu dönemden sonra oğlunun kendisine bir hayat arkadaşı bulması gerektiğini söylediğini ve evlenmemesi gerektiğini tavsiye ettiğini belirtti. Ancak daha sonra, şu anki eşi ile tanıştıktan sonra hoşlandığı ilk kişi olduğunu fark etti. Sümer, ilgi görmesinin ve sevildiğinin hoşuna gittiğini ve bu nedenle evliliği düşündüğünü ifade etti.

ZERRİN SÜMER KİMDİR, HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Zerrin Sümer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1 Eylül 1948 tarihinde İstanbul, Türkiye'de doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne almaya başladı. Tiyatro kariyeri boyunca birçok önemli rol üstlendi ve Türk tiyatrosuna katkılarda bulundu.

Ayrıca sinema ve televizyon dünyasında da tanınmış bir oyuncudur. Birçok sinema filmi ve dizi projesinde rol aldı. Zerrin Sümer, sahne sanatlarındaki başarısı ve oyunculuk yeteneği ile tanınır ve saygı görür.

Kariyerinin yanı sıra toplumsal sorunlara duyarlılığı ile de bilinen Zerrin Sümer, bazı sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı ve sivil toplum çalışmalarına katkıda bulundu. Oyunculuğu ve toplumsal katkılarıyla Türkiye'de tanınmış bir sanatçıdır. Zerrin Sümer'in Büke (d.1978) adında bir oğlu vardır.

ZERRİN SÜMER FİLMLERİ VE DİZİLERİ NELER?