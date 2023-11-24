Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Zerrin Özer'e Darülaceze'de tedavi altına alındığı ileri sürüldü. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan ve Darülaceze'de tedavi gördüğünü doğrulayan Özer, "Tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Zerrin'iniz gayet iyi" dedi.

Geçtiğimiz sene haziran ayında müziği bırakan ve 3 ay sonra "Dayanamıyorum" diyerek kariyerine devam eden Zerrin Özer, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Daha önce yaptığı bir açıklamada borderline (kişilik bozukluğu) hastalığıyla mücadele ettiğini duyuran Özer'in rahatsızlıklarından dolayı Darülaceze'de tedavi gördüğü iddia edildi. Tedavi altın alındığını doğrulayan şarkıcı, düşkün durumda olmadığını belirtti.

Anksiyetesinin arttığı ve doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de tedavi altına alındığı iddiasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Özer,

Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları; Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Herşeyden önce Darülaceze Sn.Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bır kurumdur. Huzur evi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici bir çok birimi bünyesinde barındırmaktadır.

Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen bir takım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtigim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini,misyonunu ön yargilı ve yanlış bir şekilde kullanarak,tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef.Ebu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerim,Canlarımmm zerrin'iniz gayet iyi...Hiç merak etmeyin..Sevgilerimle..