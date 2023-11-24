Şarkıcı Zerrin Özer sağlık sorunlarıyla gündeme gelirken Darülaceze'de tedavi mi görüyor merak ediliyor. Zerrin Özer'e ne oldu ve sağlık durumu nasıl olduğu gündeme geliyor. Geçtiğimiz sene haziran ayında müziği bırakan ve 3 ay sonra "Dayanamıyorum" diyerek kariyerine devam eden Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl olduğu araştırılıyor. Peki, Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, Darülaceze'de tedavi mi görüyor? Şarkıcı Zerrin Özer'e ne oldu?

Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, Darülaceze'de tedavi mi görüyor ve şarkıcı Zerrin Özer'e ne oldu sorularına yanıt aranıyor. Zerrin Özer, sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl, Darülaceze'de tedavi mi görüyor? Şarkıcı Zerrin Özer'e ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

ZERRİN ÖZER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Zerrin Özer'e Darülaceze'de tedavi altına alındığı ileri sürüldü. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan ve Darülaceze'de tedavi gördüğünü doğrulayan Özer, "Tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Zerrin'iniz gayet iyi" dedi.

ŞARKICI ZERRİN ÖZER'E NE OLDU?

Anksiyetesinin arttığı ve doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de tedavi altına alındığı iddiasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Özer, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları; maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn. Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici bir çok birimi bünyesinde barındırmaktadır."

"SAĞLIK PROBLEMLERİMDEN DOLAYI KENDİM İSTEDİM"

Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen bir takım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerim, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi... Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle.