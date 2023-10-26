Zeren Ertaş kimdir, hangi bölümdeydi? Aydın KYK kız yurdu asansör kazasında ölen öğrenci kim?

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen korkunç olayda bir öğrenci hayatını kaybetti. Arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş sıkışarak hayatını kaybetti.

AYDIN KYK OLAYI NEDİR?

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında bir öğrenci hayatını kaybetti. Olay sonrası öğrenciler yurt binası önünde toplandı.

Edinilen bilgiye göre, öğrenci yurdu binasında bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü. Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan kız öğrenci hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ZEREN ERTAŞ KİMDİR?

Arıza yapan asansörden çıkmaya çalıştığı sırada sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenildi.

ASANSÖR KAPI KAPANMADAN KAYMAYA BAŞLADI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını açıkladı. Vali Canbolat, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik" diye konuştu.

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