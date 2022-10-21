Zerde tarifi! Masterchef Zerde nedir, nasıl yapılır? Zerde için gerekli malzemeler! Zerde hangi yöreye ait?

Masterchef 21 Ekim yarışmasında şefler tarafından Zerde yapılması istendi. Peki Masterchef Zerde nasıl yapılır? Zerde için gerekli malzemeler nelerdir? Zerde tatlı tarifi! Zerde nasıl yapılır? Zerde tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Zerde tarifi oldu. Peki en güzel Zerde tatlı tarifi nasıldır? Zerde tatlısı nasıl yapılır? Zerde için gerekli malzemeler nelerdir? Zerde nasıl yapılır? Zerde için gerekenler neler?

ZERDE NEDİR? HANGİ YÖREYE AİT?

Zerde, Türk mutfağında İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Edirne ve Karaman yörelerine ait geleneksel bir tatlıdır. Pirinçle su pişirilerek ve içine kızamık şekeri (lohusa şekeri) ve karanfil atılarak hazırlanır. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir.

Zerde düğünlerde, bebeklerin dünyaya gelişi kutlamalarında ve Muharrem ayının ilk on gününde servis edilmesiyle meşhurdur.

ZERDE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı aspir çiçeği

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

4 su bardağı su

3 yemek kaşığı çam fıstığı

ZERDE NASIL YAPILIR? ZERDE TARİFİ

Ön Hazırlık: Öncelikle yıkadığınız pirinci tencereye alın. 2 su bardağı suyu üsütne ilave edin. Orta ateşte pişirin. Karışım kaynamaya başlayınca altını kısın ve ara sıra karıştırıp 15 dk pişirin. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Aspir çiçeğini bir cezveye alın ve üstüne 1 su bardağı su ekleyip kısık ateşte kaynatın. Karışım aynamaya başlayınca 3 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Süzgeçle süzüp suyunu kullanmak üzere kenara alın.

Kuş üzümünü 2-3 kez yıkayıp kuş üzümünün suyunu iyice süzün.

Zerdenin hazırlanışı: 4 su bardağı su, toz şeker, mısır nişastası ve süzdüğünüz aspir çiçeği suyunu derin kaba alın. Kaşık veya el çırpıcısı ile karıştırın. Karışımı tencerede pişirdiğiniz pirincin üzerine ekleyin ve 1 dakika daha karıştırın. Sürekli karıştırarak orta ateşte sürekli pişirmeye başlayın. Karışım kaynamaya başlayınca çam fıstığı ve kuş üzümünü ekleyip 5 dakika daha pişirin. Sonra ocaktan alıp 15 dakika bekletin ve kaselere paylaştırın. Buzdolabında soğutup veya soğuk olarak servis yapın. Afiyet olsun.