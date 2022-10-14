Zeno Tibet kimdir? Danilo Şef'in oğlu kimdir? Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bugün Masterclass'ta şeflerin anneleri programa konuk oldu. Danilo Şef'in annesinin yanı sıra programa konuk olan bir diğer isim Danilo Şef'in oğlu Zeno Tibet oluyor. Peki, Zeno Tibet kimdir? Danilo Şef'in oğlu Zeno Tibet Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli?

Danilo Şef'in oğlu kimdir? Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet kaç yaşındadır? Zeno Tibet kimdir? Danilo Şef'in oğlu Zeno Tibet Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ZENO TİBET KİMDİR?

Zeno Tibet Zanna, Masterchef Danilo Şef'in oğludur. Zeno Tibet 2013 yılında dünyaya geldi. 9 yaşında olan Zeno Tibet bugün 14 Ekim Cuma 2022 tarihinde Masterchef'e konuk olan isimlerden birisidir. Zeno Tibet Zanna'nın babası Danilo Zanna ve annesi ise Tuğçe Demirbilek'tir.

Zeno Tibet doğum tarihi : 2013

Zeno Tibet kaç yaşında : 9 yaşında

DANİLO ŞEF KİMDİR?

Danilo Zanna (d. 15 Nisan 1982), İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisi.

İlk yılları

Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık becerisini İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türkiye'de yaşamı

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. 15 Aralık 2021 tarihinde eşinden tek celsede boşanmıştır. Ayrıca 2021'de Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da sunuculuk yaptı.