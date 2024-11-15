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Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
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Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Fenerbahçe, milli arada Rusya'nın Zenit takımıyla karşı karşıya geliyor. Yeni sezonda beklentilerin uzağında kalan sarı-lacivertliler, milli ara dönüşü galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de Zenit mücadelesinde şans bulamayan oyuncuların değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

ZENİT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

FK Zenit, Sankt-Peterburg'un Rus futbol kulübü. İç saha maçlarını, 69.501 kişi kapasiteli Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynamaktadır.

En büyük başarısı 2008 senesindeki UEFA şampiyonluğudur. Son yıllarda Gazprom şirketinin maddi desteğiyle Avrupa'da da boy göstermeye başlayan Zenit, 2005-06 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek final oynamıştır. 2007-08 UEFA Kupası finalinde Rangers'ı 2-0 yenerek UEFA Kupası şampiyonu oldu. 2007-08 sezonu UEFA Süper Kupası'nda Manchester United'ı Pobrebnyak ve Danny'nin golleriye mağlup ederek kupayı kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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