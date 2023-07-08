Fenerbahçe sezon öncesi hazırlıklılarını Rusya'da sürdürüyor. Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Zenit ile oynayacak olan Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı karşılaşma detaylar merak ediliyor. Peki Zenit Fenerbahçe hangi kanalda? Zenit Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın olacak mı? Zenit FB maçı yayını var mı?

Zenit Fenerbahçe hangi kanalda? Fenerbahçe sezon öncesi hazırlıklılarını Rusya'da sürdürüyor. Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Zenit ile oynayacak olan Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı karşılaşma detaylar merak ediliyor. Peki Zenit Fenerbahçe hangi kanalda? Zenit Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın olacak mı? Detaylar!

ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zenit - Fenerbahçe maçı S Sport Plus kanalında yayınlanacak. Mücadeleyi şifresiz izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit - Fenerbahçe maçı 9 Temmuz Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fenerbahçe'nin 33 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Samet Akydin'i Rusya'ya götürmeme nedeni sakatlığı. 5 günlük bir tedavi süreci geçirecek olan deneyimli stoper, Fenerbahçe ülkeye döndükten sonra takımlara çalışmalara katılacak. Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıktan çıkan Lincoln ise İstanbul'da çalışmalarına devam edecek.