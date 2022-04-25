Zengo nerede çekildi? Zengo filmi oyuncuları ve konusu nedir? Zengo filmi fragmanı izle! Zengo filmi hakkında bilgiler...

Zengo nerede çekildi? Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zengo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zengo filmi oyuncuları kim? Zengo filmi konusu nedir? Zengo nerede çekildi? Zengo filmi fragmanı ve özeti gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zengo filminin detayları…

ZENGO NEREDE ÇEKİLDİ?

Zengo filmi çekimler İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleştirildi. Zengo filminin çekimleri ayrıca İstanbul'un farklı ilçeleri ve mekanlarında gerçekleştirilmiştir.

ZENGO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

ZENGO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Vizyona girdiği ilk dönemde izleyicilerden oldukça olumlu tepki alan komedi türündeki filmin başrollerinde, Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem gibi isimler yer alıyor.

Yasemin Sakallıoğlu – Zengo

Dilşah Demir – Fazilet

Ece İrtem – Menkibe

Anıl Acar – Zayiflama Kamp Görevli

Nurgul Mutlu Akgüneş – Meltem

Selda Aktuna – Zayıflama Kamp Görevli

Aygün Alpaslan – Mahalle Kadınlar

Filiz Azcan – Nurhan Goldstein

Berk Balcı – Muzaffer

Cansel Beyaztaş – Cenaze Evi Kadin

Cansu may Birteksöz – Spa Danisma 1

Gül Canpolat – Mahalle Kadınlar

İrem Nisa Cantürk – Fazilet Ilkokul

Hasan Cavuşlar – Heykeltraş

Aziz Demir – Zayıflama Kamp Müdür

ZENGO FİLMİ FRAGMANI İZLE

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