Başrollerinde Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir ve Ece İrtem'in olduğu Zengo filmi bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Zengo konusu ne? Zengo oyuncuları kim? Zengo filmi nerede çekildi?

2020 yılında filmseverlerin beğenisine sunulan Zengo filminde modacı olmak isteyen bir kadının hikayesini ekrana getiriyor. Peki, Zengo konusu ne? Zengo oyuncuları kim? Zengo filmi nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

ZENGO FİLMİ KONUSU NE?

Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

ZENGO OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Gökhan Atılmış yer alıyor.