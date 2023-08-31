Zengo filmi oyuncuları kim? Zengo filmi konusu, oyuncuları ve Zengo özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zengo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zengo konusu, özeti ve Zengo oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zengo filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Zengo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zengo filmini izleyecek olanların merak ettiği Zengo konusu nedir, Zengo oyuncuları kimler ve Zengo özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZENGO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zerrin, yaşadığı mahalleye kentsel dönüşüm piyangosunun vurmasıyla bir anda zenginleşmiş, mahalledeki kadınlara kendi tasarımlarını giydirip ünlü bir modacı olma hayalleri kuran, biraz sonradan görme ama son derece içten ve eğlenceli bir kadındır. Çocukluğundan beri yoğun bir rekabet içinde olduğu Menkıbe'nin kendi tasarımlarını çalıp bir de üzerine defile düzenlemesiyle çılgına dönen Zerrin, yanına terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de alarak hayatını değiştirecek çılgın bir maceraya atılır.

YÖNETMEN: Şahan Gökbakar, Müge Manuş

OYUNCULAR: Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrt