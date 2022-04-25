Zengo 2 çıkacak mı? Zengo filmi 2 çıktı mı? Zengo filmi devam edecek mi? Zengo 2 fragman var mı?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zengo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. Zengo filmini izleyen İzleyiciler Zengo 2 çıkacak mı? Zengo filmi 2 çıktı mı? Zengo filmi devam edecek mi? Zengo 2 ne zaman? Zengo 2 fragman var mı? sorularına yanıt aradı. Peki, Zengo 2 var mı?
Zengo 2 çıkacak mı? Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zengo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. Zengo filmini izleyen İzleyiciler Zengo 2 çıkacak mı? Zengo filmi 2 çıktı mı? Zengo filmi devam edecek mi? Zengo 2 ne zaman? Zengo 2 fragman var mı? sorularına yanıt aradı. Peki, Zengo 2 var mı? İşte bilgiler...
Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.
Vizyona girdiği ilk dönemde izleyicilerden oldukça olumlu tepki alan komedi türündeki filmin başrollerinde, Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem gibi isimler yer alıyor.
- Yasemin Sakallıoğlu – Zengo
- Dilşah Demir – Fazilet
- Ece İrtem – Menkibe
- Anıl Acar – Zayiflama Kamp Görevli
- Nurgul Mutlu Akgüneş – Meltem
- Selda Aktuna – Zayıflama Kamp Görevli
- Aygün Alpaslan – Mahalle Kadınlar
- Filiz Azcan – Nurhan Goldstein
- Berk Balcı – Muzaffer
- Cansel Beyaztaş – Cenaze Evi Kadin
- Cansu may Birteksöz – Spa Danisma 1
- Gül Canpolat – Mahalle Kadınlar
- İrem Nisa Cantürk – Fazilet Ilkokul
- Hasan Cavuşlar – Heykeltraş
- Aziz Demir – Zayıflama Kamp Müdür
Zengo filmi çekimler İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleştirildi. Zengo filminin çekimleri ayrıca İstanbul'un farklı ilçeleri ve mekanlarında gerçekleştirilmiştir.
Zengo filminin ilk bölümü büyük beğeni toplamıştı. Filmi izleyenler devam filmi olarak Zengo 2 çıkacak mı merak etmeye başladı. Henüz Zengo 2'nun çıkacağına dair yapım ekibi tarafından yapılmış bir açıklama veya bilgi bulunmamaktadır.