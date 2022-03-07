Zengin Kısmet filmi nerede çekildi? Zengin Kısmet filmi konusu ne?

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ZENGİN KISMET FİLMİ KONUSU NE?

Cüneyt, Sude ile mezuniyet partisine gitmek isterken babası Kadri'den mal varlıklarına el konulduğunu, Sude de annesinden yatırımlarının başarısızlıkla sonuçlandığını öğrenirler. Sude ve Cüneyt ailelerinin zengin eş bulma baskısı sonucu, Cüneyt stajını yapmak için Dalyan'a, Sude de uzaklaşmak için tatile çıkmaya karar verir. Cüneyt ve Sude'nin yolları otelde kesişirken, Kadri ve Ayla'nın yolları ise çoçukları için zengin bir kısmet ararken kesişir.

ZENGİN KISMET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zengin Kısmet filmi Dalyan ve İstanbul illerinde çekilmiştir.

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