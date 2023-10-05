- Zemini sıvılaşan Gölbaşı'nda 'mikro bölgeleme' yapılıyor

Yerleşim yerinin 4'te 3'ü sıvılaşma nedeniyle imara kapatılan Gölbaşı'nda 'mikro bölgeleme' etüt çalışması başlatıldı

ADIYAMAN - Zemin sıvılaşması nedeniyle 4'te 3'ü imara kapatılan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'mikro bölgeleme' zemin etüt çalışmaları başladı.

6 Şubat Depremi'nden en fazla etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde binlerce zarar görürken, zemin sıvılaşması yaşanmıştı. İlçenin Atatürk Bulvarı'nın Kuzey'indeki Gölbaşı Gölü'ne depremde toprak kaymaları oldu. Göl etrafındaki arazilerde kot farkı oluşurken, karada olan birçok yapı göle doğru kayarak sular altında kaldı.

Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan zemin etüdünden sonra ilçenin 6 mahallesinin tamamı, 3 mahallenin ise bir kısmı zemin sıvılaşmasından dolayı imara kapatıldı. Adıyaman'ın en büyük ilçelerinden birisi olan Gölbaşı'nın 4'te 3'ü imara kapatıldı.

İlçenin neredeyse tamamının imara kapatılması, başka yere taşınmasının zor ve ekonomik maliyet olacağı için çeşitli üniversitelerden uzmanlar ilçede bir inceleme yaptı. Üniversiteden akademisyenlerin hazırladığı rapor sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilçede 'mikro bölgeleme' etüt çalışması başlattı. İlçenin 30 farklı noktasında yapılacak çalışmaların yanı sıra, CPT deneyi (sismik çalışma) yapılacak. Ayrıca ayakta kalan binaların statikleri kontrol ediliyor. Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanacak detaylı raporun ardından yerleşim yerlerinin imar durumu yeniden belirlenecek.

"Bu çalışma imar durumunu belirleyecek"

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Depremin 2. ve 3. aylarında çok hızlıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Gölbaşın da sıvılaşmanın yüksek olduğu ve bu sıvılaşmadan kaynaklı zemin etütleri yapılmıştı. O zemin etütleri neticesinde Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarda özellikle ana asfaltımızın alt kısımları, kuzey kısımları yani göle doğru kısımlarda sıvılaşmanın yüksek olduğu ve buraların imara kapatılması gerektiği yönünde bir fikir ortaya çıkmıştı. Çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerimiz ilçemizde teknik bir çalışma yaptı ve bir rapor hazırlayarak, imarın yeniden değerlendirilmesi hususunu Bakanlığımıza yeniden sunduk. Bakanlığımız da detaylı bir etüt çalışması yapmaya karar verdi. İlçemizde Yavuz Selim, Fatih, Kuru Geçit, Cumhuriyet, Asfalt ve Yeni Mahallelerimizin tamamı, Mimar Sinan, Yeni Kent ve Hürriyet Mahallemizin bir kısmı imara kapatılacaktı. Yani şehrimizin tamamının 4'te 3'ü mevcut haliyle imara kapanacak demişlerdi. Ama şuanda ki çalışmaların sonucunu bekleyeceğiz. Bu çalışma sonrasında kapanacak kısımlarda olabilir veya tamamı açık olabilir veya kat yükseklikleri ortaya çıkar. Bununla ilgili çok detaylı bir çalışma şuanda yapılmakta, herhalde tahmin 4 aylık bir süreçte imar durumumuz netleşecek gibi gözüküyor" dedi.

Jeoteknik hizmetler saha koordinatörü Jeoloji Yüksek Mühendisi Mithat Emre Kıbrıs ise, ""Gölbaşı ilçesinde mikro bölgeleme etüt çalışmasına başlamış bulunuyor. Bu gün itibariyle 3'üncü kuyumuz, 22 metreyi geçmiş ve 30 metreye kadar devam edecektir. İlçe genelinde 30 tane sondaj kuyusu vuracağız. Bu işlem Gölbaşı'nın imar planına esas olarak, yeniden yapılacak olan imar planına emsal teşkil etmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. Gölbaşı ilçemizin imar durumuna yönelik bir raporlama yapılacak" diye konuştu.