Zemin Üstü Tır Kantarları - Tuna Tartı

2006 yılından bu yana sektörün önde gelen firmalarından olan Tuna Tartı ve Elektronik Sistemler A.Ş., tartım ve ölçüm sistemleri alanında lider bir kuruluştur. Hizmetlerimiz arasında Loadcell ve İndikatör Sistemleri üretimi, taşıt kantarları, baskül sistemleri, dolum sistemleri ve torbalama makineleri yer alır.

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2006 yılından bu yana sektörün önde gelen firmalarından olan Tuna Tartı ve Elektronik Sistemler A.Ş., tartım ve ölçüm sistemleri alanında lider bir kuruluştur. Hizmetlerimiz arasında Loadcell ve İndikatör Sistemleri üretimi, taşıt kantarları, baskül sistemleri, dolum sistemleri ve torbalama makineleri yer alır.

Tır Kantarı , sektörün önde gelen yük ölçüm çözümlerinden biridir. İster hareket halinde ister sabit bir yerde kullanılsın, tır kantarlarımız, en yüksek düzeyde doğruluk ve güvenilirlik sunar.

Hassas ölçüm ve dayanıklı yapıya sahip olan tır kantarlarımız, geniş bir yük kapasite aralığında hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kantarlar, ağır hizmetler için güvenilir ve hassas ölçümler sunar.

60 TON TIR KANTARI

60 ton kapasiteli tır kantarları, yüksek hassasiyetle ölçüm yapabilen ve dayanıklı yapıya sahip ürünlerdir. Ağır yüklerin tartımı için ideal olan bu kantarlar, yüksek trafikli işletmeler için mükemmel bir çözüm sunar.

80 TON TIR KANTARI

80 ton kapasiteli tır kantarları, aynı şekilde 60 ton kantara oranla daha büyük ve ağır yüklerin tartımı için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek kapasiteli bu kantarlar, en ağır yüklerin bile hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar.

TIR KANTARI AVANTAJLARI

Yüksek Kapasite: Tır kantarları, 60 ton, 80 ton gibi yüksek kapasitelerde ağırlıkları hassas bir şekilde ölçebilir.

Dayanıklılık: Ağır hizmet koşullarında bile güvenilir ölçümler sunan tır kantarlarımız, uzun süreli ve dayanıklı kullanım için tasarlanmıştır.

Kolay Kullanım: Basit ve anlaşılır arayüzleri ile tır kantarlarımız, kullanıcılarına hızlı ve kolay bir kullanım deneyimi sunar.

Bilgi Yönetimi: Tır kantarlarımız, yük verilerini doğru ve düzenli bir şekilde toplar ve işler, böylece lojistik ve yük yönetimini kolaylaştırır.

Verimlilik: Tır kantarlarımız, iş süreçlerinin verimliliğini artırır, böylece işletmelerin operasyonel hızını ve verimliliğini maksimize eder.

HANGİ SEKTÖRLER İÇİN UYGUN?

60 Ton Kamyon Kantarı veya diğer adıyla araç kantarı, ağırlıklı olarak lojistik ve taşımacılık sektöründe kullanılır. Madencilik, inşaat ve tarım gibi sektörlerde de kullanılabilir. Ayrıca, herhangi bir sektörde büyük araçların ağırlığını ölçmek için gereken hassasiyet ve doğruluğu sağlar.

DOZAJ BANT KANTARI

Dozaj bant kantarlarımız, malzeme akışını hassas bir şekilde ölçme ve kontrol etme imkanı sunar. Bu ürün, dolum işlemlerinin hızını ve doğruluğunu artırmak için tasarlanmıştır.

Yüksek teknoloji, kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden ülkemize değer katmayı hedefleyen Tuna Tartı ve Elektronik Sistemler A.Ş., her zaman daha iyiye ulaşmayı hedefleyen yenilikçi bir yaklaşıma sahiptir. Daha fazla bilgi içintunasistem.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

DOZAJ BANT KANTARI AVANTAJLARI

Hassas Ölçüm: Dozaj bant kantarları, malzemenin ağırlığını hassas bir şekilde ölçer ve böylece dolum süreçlerinde daha yüksek bir doğruluk sağlar.

Optimize Edilmiş Üretim: Bu sistemler, dolum hızını ve doğruluğunu artırarak üretim süreçlerinin daha verimli olmasını sağlar.

Kolay Entegrasyon: Mevcut üretim hattına kolaylıkla entegre olabilen yapıları sayesinde işletmelerin operasyonel süreçlerini hızlandırır.

Yüksek Dayanıklılık: Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış dozaj bant kantarlarımız, zorlu endüstriyel koşullarda bile mükemmel bir performans ve dayanıklılık sağlar.

İşletme Maliyetlerinin Azaltılması: Dozaj bant kantarları, israfları azaltarak ve üretim süreçlerini optimize ederek işletmelerin genel maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

LOADCELL SİSTEMLERİ

Loadcell Nasıl Çalışır?

Loadcell, bir kuvveti veya yükü ölçmek için kullanılan bir sensördür. Tuna Tartı ve Elektronik Sistemler A.Ş. üretimi Loadcell'ler, hassas ölçüm teknolojimiz sayesinde, kuvveti veya yükü büyük bir hassasiyetle ölçer. Ürünlerimiz, tartım, dolum, dozajlama ve benzeri birçok uygulamada, en doğru sonuçları elde etmek için idealdir.

Yüksek kaliteli malzemeler ve ileri teknolojiyi kullanarak üretilen yerli Loadcell'ler, yüksek hassasiyet, dayanıklılık ve uzun ömür sunar. Ürünlerimiz, ağır hizmet koşullarında bile mükemmel performans ve güvenilirlik sağlar.

Loadcell'ler, geniş bir yük aralığı ve çeşitli montaj seçenekleriyle gelir, böylece çeşitli uygulamalara uyum sağlar.

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