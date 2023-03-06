Zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaşması neden olur? İstanbul'da zemin sıvılaşması hangi ilçelerde var?

"Aslın Felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş depremleri 11 ilde yıkımlara neden olmuştu. Depremlerin ardından birçok ilde zemin sıvılaşması olayı meydana gelmesi vatandaşlarda korku ve endişeye neden olmuştu. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesinden geldi. Peki, Zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaştırma olayı neden olur? İstanbul'da zemin sıvılaştırması hangi ilçelerde var? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerde sıvılaşma olayının yoğun olarak görülmesi İstanbulluları ve vatandaşları endişelendiriyor. Vatandaşlar İstanbul'da zemin savılması olayının hangi ilçelerde olacağını araştırlıyor.Peki, Zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaştırma olayı neden olur? İstanbul'da zemin sıvılaştırması hangi ilçelerde var? Detaylar haberimizde...

İSTANBULDA ZEMİN SIVILAŞMASI HANGİ İLÇELERDE VAR?

Asya ve Avrupa yakasında sahile yakın ve birinci köprünün güneyi en fazla sarsıntıyı alacak bölge olarak görünüyor. Hatay ya da Maraş'ta zemin sıvılaşması olaylarını çok yaygın gördük. İstanbul'da zemin sıvılaşması beklentisi çok az yerlerde var.

Veliefendi, Kadıköy Kurbağalıdere , Fatih, Eminönü ve Balat gibi, Vatan Caddesi Lykos deresi gibi yerler eski dere yatakları. Buralarda sıvılaşma ihtimali çok yüksek olduğu uzmanlar tarafından vurgulanırken Konu hakkında henüzresmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde haberimize yer vereceğiz.

ZEMİN SIVILAŞMASI NEDİR?

Toprak sıvılaşması, kohezyonsuz, doymuş veya kısmen doymuş bir toprak, deprem sırasındaki sallanma veya gerilme durumundaki diğer ani değişiklikler gibi uygulanan bir gerilmeye tepki olarak mukavemetini ve sertliğini önemli ölçüde kaybettiğinde meydana gelir. Böylelikle normalde katı olan malzeme sıvı gibi davranır. Bu olay sonucuZemin sıvılaştırması olayı meydana gelir.

ZEMİN SIVILAŞMASI NEDEN OLUR?

Kıyı şeridi, denize bakan kısımlar sıvılaşma açısından en riskli alanlar. Dere yataklarının sıfıra yakın eğimde aktığı alanlar sıvılaşma riskinin olduğu alanları oluşturuyor. Burada inşa edilecek yapılarda tedbirlerin alınması gerekiyor. Ülkemizde hemen hemen her depremde gözlemleniyor. Alüvyal zeminlerde sıvılaşma daha sık yaşanıyor ve bu risk Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde daha çok yer alıyor.