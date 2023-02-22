Zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaşması nasıl önlenir? Zemin sıvılaşması olayı neden görülür?

Kahramanmaraş'ta "Asrın felaketi" sonucu yıkıcı depremlerden sonra zeminde sıvılaşma olayının yoğun olarak görülmesi vatandaşları endişelendirdi. Bu olayın detaylarını merak eden vatandaşlar Zemin sıvılaşma nedir? Zemin sıvılaşması nasıl önlenir? Zemin sıvılaşması olayı neden görülür? Sorularının yanıtını araştırıyor.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kamuoyunda "Aslın felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkmalara neden olmuştu. Birçok vatandaşımız depremler sonucu hayatını kaybederken birçoğu ise enkaz altında kaldı. Deprem bölgesinde arama kurtalma faaliyetleri tamamlanmasının ardından ekipler tarafından enkaz temizleme işlemi başladı. Enkazlar yavaş yavaş kaldırırken zeminde sıvılaşma meydana geldi. Bu olayın detaylarını merak eden vatandaşlar zemin sıvılaşma nedir? Zemin sıvılaşması nasıl önlenir? Zemin sıvılaşması olayı neden görülür? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Detaylar haberimizde...

ZEMİN SIVILŞMASI NEDİR?

Sıvılaşma kumlu zeminlerde görülen, yer altı suyunun da var olduğu yapılardan görülen ve depremle birlikte ortaya çıkan bir durum. Kumların tanelerinin birbirlerine artık ettikleri temasın deprem sırasında yok olması sonucunda sıvılaşma meydana gelir. Ülkemizde hemen hemen her depremde görülmektedir.

ZEMİN SIVILAŞMASI NASIL ÖNLENİR?

Sıvılaşma tehlikesi analizlerinde öncelikli olarak sıvılaşmanın meydana gelmesi için gerekli koşulların mevcut olup olmadığının incelenmesi gerekiyor. Bir yapının inşasından önce arazinin sismik geçmişine bakmak önem taşıyor. Sıvılaşma tehlikesi açısından durumu görmek ve bölgeye ait mikro bölgeleme çalışmaları sonucunu incelemek de alınacak önlemler açısından önemli görülüyor.

ZEMİN SIVILAŞMASI OLAYI NEDEN GÖRÜLÜR?

Kıyı şeridi, denize bakan kısımlar sıvılaşma açısından en riskli alanlar. Dere yataklarının sıfıra yakın eğimde aktığı alanlar sıvılaşma riskinin olduğu alanları oluşturuyor. Burada inşa edilecek yapılarda tedbirlerin alınması gerekiyor. Ülkemizde hemen hemen her depremde gözlemleniyor. Alüvyal zeminlerde sıvılaşma daha sık yaşanıyor ve bu risk Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde daha çok yer alıyor.