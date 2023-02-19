Kahramanmaraş depremleriyle ilgili ön raporun hazırlanmasının ardından Zemin sıvılaşması nedir? Sorusu da en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Birçok kişi Depremde zemin sıvılaşması ne demek? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zemin sıvılaşması nedir? Depremde zemin sıvılaşması ne demek? Zemin sıvılaşması ne anlama geliyor?

Zemin sıvılaşması nedir? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ön raporunu hazırladı. 6 Şubat'ta gelen depremlerin hemen ardından İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin bölgede incelemeler yapmak üzere yola çıktığı belirtilirken çalışmalara inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, mimarlık gibi alanlardaki uzman isimlerin katıldığı kaydedildi. Peki, Zemin sıvılaşması nedir? Depremde zemin sıvılaşması ne demek? Zemin sıvılaşması ne anlama geliyor?

ZEMİN SIVILAŞMASI NEDİR?

Sıvılaşma, deprem sırasında zemin hasarlarına neden olan en önemli faktörlerden biridir. Zeminin adeta bir sıvı gibi davrandığı olaydır. Zeminde farklı türlerde deformasyonlara neden olan sıvılaşma, yerleşim alanlarında meydana gelmesi halinde, yapıları olumsuz yönde etkileyerek ciddi derecede büyük bir hasara yol açabilmektedir. Sıvılaşma, zeminin mukavemeti ve sertliğinin deprem titreşimleri ya da diğer hızlı yüklenme ile azaldığı durumda oluşan bir olgudur.