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Zemheri nedir? Kışın başlangıcı, zemheri ne zaman başlıyor?

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Aralık ayı içerisinde olduğumuz bu günlerde havaların soğuduğunu iyice hissetmiş durumdayız. Kuru ve sert geçen kış aylarının en sert dönemi olan zemheri hangi tarihte başladığı merak konusu oldu. Peki, zemheri nedir ve ne zaman başlar?

2021 Aralık ayında havaların soğumasıyla kışın geldiğini hissetmiş durumdayız. Halk arasında kışın en sert geçtiği dönem zemheri olarak adlandırılmaktadır. Zemheri dönemi her sene Aralık ve Ocak ayları arasında gerçekleşmektedir. Kışın en sert ve kuru zamanı olan zemheri halk arasında karakış olarak bilinmektedir. Bir başka söylenene göre, zemherinin en belirleyici özelliği, bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söylenmektedir. Zemheri ne zaman giriyor? Zemheri nedir? Zemheri ayı hangi ay? Zemheri ne zaman başlar? Bütün bilgiler haberimizdedir…

ZEMHERİ NEDİR?

Halk arasında karakışın habercisi olarak adlandırılan zemheri, meteoroloji uzmanlarına görezemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanmaktadır. Kışın başlangıcı, zemheri ne zaman başlıyor? Hava sıcaklığı, 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar inmektedir. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların çokça görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de bilinirdi. Bununla beraber zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

ZEMHERİ NE ZAMAN GİRİYOR?

Halk arasında karakışın habercisi olarak adlandırılan zemheri, meteoroloji uzmanlarına görezemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanmaktadır. Zemheri nedir? Zemheri ne zaman giriyor? Halk arasında zemheri olarak bilinen kış mevsiminin en şiddetli zamanlarıdır. Zemheri, Aralık ayında başlayan 40 gün süren bir süreçtir. Zemheri dönemi özellikle halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ağır kış günlerini ifade etmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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