Zemheri ayı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Zemheri, kış mevsiminin ilk yarısını ifade eder. Vatandaşlar ise arama motorlarında Zemheri ne zaman? Zemheri ayı ne zaman? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Zemheri ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Kış ayına girmemizle beraber merak edilenler arasında Zemheri ne zaman? Zemheri ayı ne zaman? soruları yer aldı. İşte tüm detaylar...

ZEMHERİ NE ZAMAN?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

ZEMHERİ AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Öte yandan zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

Zemheri ayında güneşe kanıp ince giyinenlere geçmişte atalarımız tarafından "zemheri zürafası" yakıştırmasını yapılmıştır.