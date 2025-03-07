Mert, yiğit delikanlılar ile yüreği yüzünden güzel kadınların yaşam mücadeleleri ve dillere destan olan sevdaları Zembilli'de ekrana gelecek. Zembilli 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZEMBİLLİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zembilli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekiliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU



Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır. Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar. Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir. Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır. İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir. Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur. Zembilli kasabasında ramazan heyecanı başlamıştır. Tüm kasabalı geleneksel ilk iftarını kasaba meydanında yapar, ancak iftardan sonra Adem'i ve kasabalıyı korkunç bir olay beklemektedir.

ZEMBİLLİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI, KURGU MU?

Zembilli dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

ZEMBİLLİ KONUSU NE?

Zembilli, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor. Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek.

ZEMBİLLİ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zembilli 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları ATV platformlarından takip edebilirsiniz.