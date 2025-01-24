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Zembili neden yok? Zembili yeni bölüm bu hafta yok mu?

Zembili neden yok? Zembili yeni bölüm bu hafta yok mu?
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ATV'nin yeni dizisi Zembilli, bu hafta yayınlanacak 4. bölümüyle izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Ancak, ülke genelinde ilan edilen milli yas nedeniyle dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu gündemde. İzleyiciler, 24 Ocak 2025 ATV yayın akışını kontrol ederek dizinin durumu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Zembili neden yok? Zembili yeni bölüm bu hafta yok mu?

Her hafta cuma akşamları izleyiciyle buluşan ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Zembilli, ATV'nin yayın akışında bu akşam yer alıyor. Ancak, programda yapılacak olası bir değişiklik nedeniyle yeni bölümün yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Zembili neden yok? Zembili yeni bölüm bu hafta yok mu?

ZEMBİLİ NEDEN YOK?

Ülke genelinde ilan edilen milli yas nedeniyle dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Zembili bu akşam yeni bölüme değil, tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

Zembili neden yok? Zembili yeni bölüm bu hafta yok mu?

ATV YAYIN AKIŞI 24 OCAK 2025

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Zembilli

00:20 Can Borcu

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Hercai

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?


Zembilli bugünkü yayın akışında yer alıyor.

Zembili neden yok? Zembili yeni bölüm bu hafta yok mu?

Zembilli yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmezse haftaya yayında olması bekleniyor.

ZEMBİLLİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar.

Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar. Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler. Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar.

Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar.

Esma ise Adem ve diğerlerini kurtarmak için İlyas'la görüşmeyi kabul eder.

Tüm bu karmaşanın ortasında, ne yapması gerektiğini bilemeyen Adem, emanet meselesi yüzünden zor durumdadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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