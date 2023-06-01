Zeliha Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Zeliha Sunal'ın hayatı ve biyografisi!

Müzisyen ve sanatçı Zeliha Sunal'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Zeliha Sunal kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, şarkıları nelerdir? Zeliha Sunal ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zeliha Sunal geliyor. Peki, Zeliha Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zeliha Sunal'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ZELİHA SUNAL KİMDİR?

Zeliha Sunal (d. 29 Haziran 1962, Bursa), Türk pop müzik şarkıcısı.

Mikrofonla ilk olarak TRT İzmir radyosu "Çocuk saati" programında tanıştı. Dönemin halk eğitim merkezlerinde aldığı gitar dersleri ile gitar çalmaya başladı. Öğretmen Okulunda okurken kurduğu orkestra ile, liselerarası birçok müzik yarışmasına katıldı ve derece aldı. Uzunca bir süre amatör gruplarda gitar çalıp şarkı söyleyen Zeliha Sunal profesyonel müzik çalışmasının ilk basamağı olan İzmir'de 5 yıl kendi orkestrası ile çalıştı. 1988 yılında Grup Angora orkestrasıyla çalışmak üzere Ankara'ya gitti.

1988 -1992 yılları arasında birçok ülke devlet başkanının ağırlandığı devlet organizasyonlarında sahne aldı. TRT Ankara Televizyonunun hazırladığı Tele Tatil, Pazardan Pazara, 24`e Doğru programlarında müzik yaptı. TRT Ankara Radyosu "Hafta sonu" programında orkestra solistliği yaptı. 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Kanal D ve HBB Televizyonlarının müzik eğlence programlarında orkestra solistliği yaptı. TRT Televizyonu tarafından yayınlanan "Gece kahvesi" programında kendi orkestrası Grup Çağrışa ile birlikte çalıştı. TRT İzmir Televizyonunun hazırladığı "Hafta Sonu" programında sunucu ve solist olarak yer aldı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent orkestrası, TRT Hafif Müzik ve Jazz Orkestrası, Grup Çağrışa adlı orkestra ile konserler verdi. Halen Z/Project adlı Orkestra ile çalışmakta. Los Angeles, New York, Chicago, Washington, Mexico, Almaata , Bişkek, Bakü, Rodos, Kıbrıs, St. Petersburg, Varna, Hurghada, Kahire , Belgrad, Dubrovnik, Monaco, Düsseldorf, Hamm, Münih'te konserler verdi.

TRT 2'de trafik konulu bir programın sunuculuğunu yaptı. TV 8 de yayınlanan "Zeliha ile Her Telden Her Dilden" adlı programın yapımcılığını sunuculuğunu ve solistliğini yaptı. 2009 yılında Flash TV'de "Sihirli Dolap" adlı programı hazırladı ve sundu. 2010 yılında Kıbrıs Genç Tv'de yayınlanan Kıbrıs Yıldızı Şarkı Yarışması'nda müzik direktörlüğü ve jüri üyeliği yaptı. Halen POPSAV da yönetim kurulunda görev yapmaktadır.TRT Kent Radyo İstanbul'da Radyo Programcılığı yapmıştır. Müyorbir Yönetiminde dört sene Denetleme kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır ve Magazinkolik.com sitesinde müzik yazarıdır.

Müzikal projeleri

Parkorman Herıld Yani.

Jazzy dokunuşlar, Bak bir varmış bir yokmuş,

Her telden her dilden 1-2-3, Şiirler ve şarkılarla İstanbul şarkıları.

Neşeli maşrapa (Geveze ile) ,

Fehmi Dalsaldı ve Zeliha Sunal Kabare show

Nahide Tv show

Oldies Goldies. (60-70-80)

Sadece 90' lar.. A Acayipsin show

Gazino show (Farklı solistlerle)

Hollywood, Bollywood, Yeşilçam Canlı Karaoke

Altın Şarkılar [ 2016 ]

Oyunculuk

İlişkiler, ATV

Fırtınalar, Star TV

Korkusuzlar, 2007 ATV

Vesaire Vesaire, 2008 Sinema Filmi

Yarışmalar

Eurovision, TRT Altın Anten, Altın Güvercin, Onno Tunç, İzmir Şarkı yarışması, Eurovision Türkiye finalleri, Kahire Şarkı Yarışması, Uluslararası Free Song Festivali, Varna Discovery Şarkı yarışması.

Ödülleri

TRT Altın Anten yarışması derece

8.Uluslararası Kahire Şarkı yarışmasında 4. lük ödülü

Bulgaristan Discovery Uluslararası Şarkı Yarışması'nda en iyi şarkı ve Fidof özel ödülü.

2006 Uluslararası Kırgızistan Free Song Festival'inde Dünya 2.si.

Diskografi