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Zelewski uçak kodu ne, CANLI TAKİP! Zelewski ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek?

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Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski'yi kadrosuna katıyor. İtalya'ya giden sarı kırmızılı yetkililerin transferi tamamladığı belirtiliyor. Peki, Zelewski uçak kodu ne CANLI TAKİP? Zelewski ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek?

Galatasaray, transferin son günlerine girilirken bir transferde daha mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Zelewski uçak kodu ne CANLI TAKİP? Zelewski ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek?

ZELEWSKİ UÇAK KODU NE?

Galatasaray, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak istiyor.

22 yaşındaki Polonyalı sol kanat oyuncusu için sarı kırmızılı yönetim Roma'ya gitti.

Ertan Süzgün" Galatasaray, Zalewski transferini bitirmek için ısrarcı. İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, özel uçakla Roma'ya uçuyor. Özel uçak direkt Roma'ya iniş yapacak. Polonyalı oyuncunun transferi için hem Roma hem de oyuncu tarafıyla final görüşmeleri yapılacak." dedi.

Mustafa Mandev: "Osimhen'i getiren TC-SPL uçağında hareketlilik var. Abdullah Kavukçu, Cenk Ergün ve İbrahim Hatipoğlu saat 15:00'te Roma'ya doğru hareket etti." dedi.

Haluk Yürekli "Abdullah Kavukçu, İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün Zalewski için Roma'ya gidiyor." dedi.

Yakup Çınar "Galatasaraylı yöneticiler uçağa bindi, şu an Roma'ya doğru hareket ediyorlar." dedi.

Zelewski uçak kodu henüz açıklanmadı.

ZELEWSKİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan, Nicola Zalewski transferini duyurdu.

Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray, Zalewski transferi için hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı. Oyuncuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacak."

ZELEWSKİ KİMDİR?

Doğum: 23 Ocak 2002 (22 yıl yaşında), Tivoli, İtalya

Şu andaki takımları: Polonya millî futbol takımı (#21 / Orta Saha), AS Roma (#59 / Orta Saha)

Boy: 1,75 m

Nicola Zalewski (d. 23 Ocak 2002), sol bek pozisyonunda görev yapan İtalya doğumlu Polonyalı millî futbolcudur. Serie A takımlarından Roma'da forma giymektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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