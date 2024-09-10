Zelewski kimdir? Zelewski kaç aşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, transferin son günlerine girilirken bir transferde daha mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Zelewski kimdir? Zelewski kaç aşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

ZELEWSKİ KİMDİR?

Doğum: 23 Ocak 2002 (22 yıl yaşında), Tivoli, İtalya

Şu andaki takımları: Polonya millî futbol takımı (#21 / Orta Saha), AS Roma (#59 / Orta Saha)

Boy: 1,75 m

Nicola Zalewski (d. 23 Ocak 2002), sol bek pozisyonunda görev yapan İtalya doğumlu Polonyalı millî futbolcudur. Serie A takımlarından Roma'da forma giymektedir.